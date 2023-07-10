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Litvanya'daki üçlü zirvenin saati belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında 17.30'da üçlü görüşme yapacak.

AA
Litvanya’daki üçlü zirvenin saati belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi ile başlayacak.

Erdoğan, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la Türkiye saati ile 17.30'da üçlü görüşme yapacak.

Başkan Erdoğan'ın Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesi ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile olacak. Erdoğan ile Michel'in görüşmesinin Türkiye saati ile 19.30'da başlaması bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın iki görüşmesi de basına kapalı yapılacak.

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