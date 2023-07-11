Karadeniz sele teslim oldu

Meteoroloji'nin uyarıları birçok ilde etkisini gösterdi. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Karadeniz Bölgesi yine nasibini aldı. Selden en çok etkilenen Bartın, Sakarya, Karabük, Düzce, Ordu, Zonguldak, Kastamonu, Çorum ve Erzincan oldu. Kuvvetli sağanak yağış sonrası nedeniyle dereler taşıp heyelanlar meydana gelirken bazı illerimizde sel felaketi meydana geldi. Yağış ve heyelanlar nedeniyle Bolu Dağı Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti ile Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı. Ayrıca taşkın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, Giresun ve Samsun olmak üzere iki yönlü trafiğe kapatıldı. Kapanan yolların yanı sıra can kaybı da yaşandı.

CAN KAYBI YAŞANDI

Samsun'da Abdal Deresi'nin 4.5 metre yükselmesiyle 45 yaşındaki engelli kadın Türkan Yılmaz akıntıya kapılarak kayboldu. Yılmaz'ın cansız bedeni 6 kilometre uzaklıkta bulundu. Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Börk köyünde, evinin bahçesinde hayvanları ile uğraşan 15 yaşındaki çocuğa yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı. Zonguldak'ta bazı köylerde ise sel nedeni ile birçok evin boşaltıldığı öğrenildi. Kastamonu'nun Cide ilçesinde sel suyunun denize sürüklediği bir manda ise telef oldu. Bartın'da Karaçay Deresi'nin taşması sonucu mahsur kalan 3 işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.