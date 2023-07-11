Muhabereci terörist mağarada öldürüldü

KOMANDOLAR, terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından, terör örgütünün bölgedeki muhaberesinden sorumlu Batman Serzan Mava kod adlı terörist Ferit Yüksel'i saklandığı mağarada etkisiz hale getirdi.

KARŞILIK VERDİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde arama tarama faaliyetlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsuları, 852 rakımlı tepedeki mağarada terörist varlığı tespit etti. Yapılan "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesinin ardından terörist, saklandığı mağarada komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristin geçen sene etkisiz hale getirilen Siyabend kod adlı terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından Batman Serzan Mava kod adlı Ferit Yüksel olduğu belirlendi. Yüksel'in terör örgütünün bölgedeki kritik muhaberelerden sorumlu olduğu ifade edildi.

IRAK VE SURİYE'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiğin, "ara, bul, yok et" parolasıyla terör örgütü PKK'ya karşı mücadeleye devam ettiği belirtildi. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li olmak üzere, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.