Kararların arkasındayım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. İsveç'in NATO'ya üyeliği ile ilgili konuşan Bahçeli, "Bu ülkenin üyeliğine karşı Türkiye'nin haklı ve meşru itirazları vardır. İsveç'in terörle arasına mesafe koymaktan ısrarla imtina ettiği malumlarınızdır. Üstelik İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim'e yönelik şerefsiz ve vandal saldırıları sürekli alttan aldığı, görmezden geldiği, sıkışınca da durumu kurtarmak için cılız kınama mesajları yayımladığı bilinen bir husustur. Türkiye dayatmaları sineye çekecek kabile devleti değildir" dedi.

"PKK'NIN AVRUPA MAĞARASI"

İsveç'in, PKK'nın Avrupa'daki mağarası olduğunu söyleyen Bahçeli, "Kandil Dağı neyse Stockholm aynısıdır. İsveç hükümeti bugüne kadarki köhne ve kötürüm politikalarından 180 derece dönüş yaparsa, bu çerçevede bir ıslah ve terbiye hali müşahhas ölçülerde görülürse, bizim diyeceğimiz bir şey yoktur, nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır. Türkiye'nin stratejik tercih ve kararlarının da arkasında duracağımızı, Litvanya zirvesini tek yürek halinde takip edip ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onun yanında olacağımızı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİLERE YAPILACAK ZAMLARIN DESTEKÇİSİYİZ'

Vatandaşı enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidarın görevinin başında olduğunun altını çizen Bahçeli, "Memurlarımıza ve emeklilerimize yapılacak zamların da destekçisiyiz. MHP olarak açık ve samimi teklifimiz ilk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" diye konuştu.