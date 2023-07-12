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Haberler Gündem NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

NATO ülkelerinin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Vilnius'ta ikili görüşmeleri kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.

AA
NATO Zirvesi’nde ikinci gün! Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik görüşmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

ERDOĞAN, HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Başkan Erdoğan'ın, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmeleri zirvenin ikinci gününde de devam ediyor.

Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile bir araya geldi. Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmeleri, zirvenin ikinci gününde de devam ediyor.

Heyetlerin de katıldığı görüşmede, Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

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