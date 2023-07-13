AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı: Bir daha izin vermeyeceğiz

K Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Meclis'te, soykırımın asla unutulmayacağını belirterek şehitleri andı. Bursalı, "28 yıl önce sadece Müslüman oldukları için 8 bin 372 Bosnalı soydaşımız katledildi. Bu aslında sadece Srebrenitsa ya da Bosna'nın değil bütün insanlığın soykırımıydı. Bu katliam, dünyayı sömürgeleştirmek isteyen ve bunun için de dini, dili ve hatta bazen de ırkı kullanan sözde demokratların işiydi. Ama gün geldi bir lider çıktı ve dünyanın kalbinde kötülerin gözlerine baka baka 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki güçlü Türkiye 28 yıl önce olsa bu katliama 'one minute' der ve engel olurdu. Biz bu soykırımı unutmadık, unutmayacağız. And olsun ki bir daha böyle acıların yaşanmasına da izin vermeyeceğiz. Bu vesileyle de Srebrenitsa şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.