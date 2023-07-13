Emekli maaş zammı Meclis’te kabul edildi... Temmuz SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar?

Ek zam ile beraber Temmuz emekli maaşı zammı yüzde 25'e yükseldi. Buna göre 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ek zamlı ödenecek. En düşük emekli maaşı Ocak 2023'te 5500 TL'ye Temmuz öncesi ara dönemde ise 7500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılında en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 114'ü aştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık yüzde 25 zam Meclis'ten geçti. Emekliye zam ve memur maaşları düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Bu rakam refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olurken memur emeklisi zammı da yüzde 17,55 olarak kayıtlara geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı sonrası ekonomi yönetimi bütçe çalışmasını gerçekleştirdi.

Buna göre SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 5,23, memur emeklisine yüzde 7,45 refah payı artışı yapıldı ve yeni emekli zammı oranı yüzde 25 oldu.

Düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı bu dönemde 7.500 TL olarak uygulanacak. En düşük emekli maaşı Aralık 2021'de 3500 TL olarak uygulanıyordu. Ocak 2023'te önce 5500 TL'ye ardından 7500 TL'ye yükseltildi. 2023 yılı için artış yüzde 114'ü aştı.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 9.876 TL

En düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25'lik artış sonrası 9.876 TL olarak uygulanacak.

DUL-YETİM AYLIĞI ORANI NİSPETİNDE VATANDAŞA ÖDENECEK

Dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 25 oranında zam yapıldı.

En düşük emekli aylığı 7.500 TL ile hesap yapıldığında;

Yüzde 75 oranında dul aylığı veya yetim aylığı alan bir kişi 5.625 TL,

Yüzde 50 oranında hissesi olan bir kişi 3.750 TL,

Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 1.875 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.

Örneğin kök maaşı 5.000 TL olan dul ve yetim aylığı alan bir vatandaşın maaşı yüzde 25'lik emekli zammı ile 6.250 TL'ye yükselecek.

Buna yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek ve maaş 6.500 TL'ye yükselecek. Yani maaş ödeme gününde hesabına bakan bu vatandaş hesabında 6.500 TL görecek.

7500 TL ve üzerinde maaş alan dul ve yetim aylıkları yüzde 25 zam ile doğrudan belirlenecek.

EMEKLİYE EK ÖDEME

Emeklilere verilen ek ödeme her Ocak-Temmuz zam döneminde yeniden belirleniyor. Temmuz 2023 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ek ödemeleri yeniden artacak.

Öte yandan SSK, Bağ-Kur emeklisi, dul ve yetim aylığı alanlara yüzde 4-5 ek ödeme yapılıyor. Kök maaşı 5.083,68 TL'nin altında olanlar yüzde 5 üzerinde olanlar ise yüzde 4 ek ödeme alıyor. Bu sınır yüzde 25'luk emekli zammı öncesi 4.066,95 TL olarak uygulanıyordu.

Bilindiği üzere maaş hesaplamalaları 'Kök maaş' üzerinden yapılıyor ve bu rakam en düşük emekli maaşınnı altında kalırsa tamamlanıyor. Kök maaşa önce zam oranı uygulanıyor ve ardından ek ödemesi hesaplanıp emekliye ödeme yapılıyor. Rakam 7.500 TL'nin altındaysa buna tamamlanıyor.

Dul ve yetim aylığı alanlar da ek ödeme alacak. Örneğin 5500 TL ile yüzde 75 oranında dul aylığı alan bir vatandaş yüzde 4 ek ödeme alacak ve maaşına 220 TL eklenecek.

İşte milyonların en çok merak ettiği ek ödeme tablosu:

MEMUR, SSK VE BAĞ-KUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk ödeme her ayın 15'in maaşlarını alan memurlara olacak.

İkinci ödeme SSK, Bağ-Kur emeklilerine yapılacak. SSK'lılar emekli maaşlarını her ayın 17'si ila 26'sı arasında Bağ-Kur'lular ise 25 ila 28'in alıyor.

Üçüncü ödeme memur emeklisi için olacak. Memur emeklisi Temmuz maaşlarını ayın 1 ila 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK'nın açıklayacağı tarihte hesaplara yatacak. Bu da genelde ayın sonuna doğru oluyor.