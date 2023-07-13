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Haberler Gündem Srebrenitsa’yı unutmayın

Srebrenitsa’yı unutmayın

Bosna Hersek'te 8 bin 372 Müslüman’ın Sırplar tarafından katledilerek toplu mezarlara gömülmesinin üzerinden 28 yıl geçse de acısı hala taze. Temmuz 1995’te gerçekleştirilen katliam, yıldönümünde bir kez daha lanetlendi.

Srebrenitsa’yı unutmayın

Srebrenitsa Katliamı 28 yıl geçmiş olsa da başta şehit yakınları olmak üzere bütün Boşnak milletinin en derin yarası olmayı sürdürüyor. 1995 yılının Temmuz ayında 8 bin 372 Müslüman'ın Sırplar tarafından katledildiği trajedinin 28'inci yıldönümünde katliam bir kez daha lanetlendi.

PARTİLERDEN ORTAK BİLDİRİ

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri yayınladı. "Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir zulümle soykırıma uğrayan şehitlerin tarifi mümkün olmayan acısını en içten duygularla paylaşıyoruz" ifadesine yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi: "Yıldönümü vesilesiyle soykırımı bir kez daha kınıyor, rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın, çünkü unutulan soykırım tekrarlanır' sözünden hareketle bu acıların bir daha yaşanmaması için Srebrenitsa soykırımını asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı benzer olayların yeniden vuku bulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi vurgulamak istiyoruz."

'İNSANLIĞIN EN KARANLIK YÜZÜ'

Srebrenitsa katliamının kurbanları Menemen'de hüzünle anıldı. Törende konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Srebrenitsa Soykırımı, 1995 yılında Bosna-Hersek'te gerçekleşmiş tam bir insanlık suçudur. Binlerce Boşnak genç, yaşlı, kadın, erkek demeden acımasızca katledildi. Avrupa'nın göbeğinde, medeni olduklarını iddia eden tüm ulusların gözleri önünde yaşanan bu olay; bizlere insanlığın o en karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu bir insanlık suçudur ve hiçbir insanın bu suç karşısında sessiz kalma hakkı yoktur. Bu soykırımı unutmamakla beraber, dünyanın her noktasında barış, hoşgörü ve insan hakları temelinde buluşmalıyız. Irk, din veya etnik köken ayrımcılığına karşı durmalı ve her fırsatta birlikte yaşamanın önemini vurgulamalıyız" dedi.

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