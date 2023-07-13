Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin kapısı aralandı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesinin ardından Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni dönemin kapısı aralandı. Edinilen bilgiye göre 1 saat 15 dakika süren toplantıda Biden, ABD kongresinin işleyişine ilişkin tecrübesine değinerek İsveç'in NATO üyeliğine yakılan yeşil ışık sonrası kongreyi ikna etmenin daha kolay olacağını ve F-16 paketinin kongreden geçmesi için güçlü destek vereceğini söyledi. Görüşmede, son yıllarda hızlı değişen politik gündemde yakın temasta kalabilmenin önemi vurgulandı. Başkan Erdoğan'a, Başkan yardımcılığı döneminden bu yana tanıştıklarından bahseden Biden, "Birbirimizi iyi tanıyoruz yıllara dayanan dostluğumuz var" dedi. Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebriklerini yineleyen Biden, kendisinin de tekrar ABD başkanı olabileceğine inandığını belirtti.

'YENİ FIRSATLAR'

Türkiye'nin NATO'nun değerli bir müttefik olmasının yanında bölge barış ve istikrar için çok önemli bir ülke olduğunu ifade eden Biden, ABD ekonomisinin ciddi bir toparlanma içinde olduğunu ve bu iyileşme sürecinin karşılıklı ticaretin artması için yeni fırsatlar sunduğunu kaydetti. Liderler, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi için birlikte çalışmak üzere mutabık kaldı.

ERDOĞAN'A 'EGE' TEŞEKKÜRÜ

YUNANİSTAN ile yeni bir normalleşme süreci başlatılmasının önemini vurgulayan ABD Başkanı, Ege'de tansiyonunu düşürmesi için atılan adımlardan dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. İki lider daha sık görüşme ve Milli Savunma ile Dışişleri Bakanlığı düzeyinde daha sık ve daha yoğun temasta olunması hususunda fikir birliğine vardı.

"LİTVANYA'DA TEKRAR BİR ARAYA GELMEK HARİKAYDI"

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Erdoğan'la Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Başkan Biden, NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik kararıyla "daha tarihi" bir anlam kazandığını belirtti. Başkan Erdoğan'la bir fotoğrafını da paylaşan Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı" ifadelerini kullandı.