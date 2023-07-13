Vilnius’ta first lady diplomasisi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan NATO Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettikleri Vilnius'ta İsveç Başbakanı'nın eşi Birgitta Ed ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, Birgitta Ed'e İsveç'te Kur'an-Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Emine Erdoğan, söz konusu buluşmayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "NATO Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Vilnius'ta İsveç Başbakanı'nın eşi Birgitta Ed ile bir araya geldik. Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek, kültürel iş birliğinin artırılması yönünde görüş paylaşımında bulunduk. Sayın Ed'e İsveç'te kutsal kitabımız Kur'anı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum."