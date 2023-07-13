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Haberler Gündem Zirvenin ikinci gününde de liderlerle yoğun diplomasi trafiği

Zirvenin ikinci gününde de liderlerle yoğun diplomasi trafiği

Zirvenin ikinci gününde de liderlerle yoğun diplomasi trafiği
BAŞKAN Erdoğan'ın LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmeleri, zirvenin ikinci gününde de devam etti. Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Heyetlerin de katıldığı görüşmelerde Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Yunan medyası, Erdoğan ve Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşmenin "mükemmel" bir atmosferde geçtiğini duyurdu.
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