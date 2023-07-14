Meclis en doğru kararı verecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. İsveç'in NATO üyeliği konusunun zirve bağlamında öne çıkarılan hususlardan biri olduğunu belirten Erdoğan, "Bu konudaki ilkeli duruşumuz başından beri bellidir. Politikamızı burada da devam ettirdik. Zirve hitamında yaptığımız basın toplantısında meseleyi enine boyuna değerlendirdik. Kendilerine ifade ettiğimiz gibi İsveç'in katılım protokollerini onaylayacak merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Şu an işleyen bir süreç vardır. Meclisimiz atılan adımları takip edecek, ülkemizin çıkarları doğrultusunda en doğru kararı verecektir" dedi.

YENİ SAVUNMA YATIRIMLARI

Başkan Erdoğan, Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Türkiye'nin çabaları sonucunda ittifak tarihinde ilk defa Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanması kararı alındığını belirterek, "Müttefikler arasındaki yaptırım ve kısıtlamaların kaldırılması vaadini de içerecek şekilde yenilenen savunma yatırımları, özellikle bu tür taahhütlerin kabulü mahiyetindedir" dedi.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ ELE ALDIK"

NATO zirvesi kapsamında birçok devlet ve hükümet başkanı ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Erdoğan, "Liderlerle görüşmelerimizde hem ikili meseleleri hem de NATO bağlamında işbirliğimizi ele aldık. Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hakim. Türkiye olarak verdiğimiz sözlerin her zaman arkasında durduk, duruyoruz. Kazan-kazan ilkesiyle yürütülen müzakerelerin somut sonuçlarını en kısa zamanda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'F-16'LARIN TAKİPÇİSİYİZ'

F-16 tedarik ve modernizasyonuyla ilgili soru üzerine Erdoğan, "Türkiye ile ABD, malum NATO müttefiki, stratejik ortaklığa sahip iki önemli ülkedir. F-16'ların satışıyla ilgili Biden ve yönetimi aslında ülkemiz lehine bir tutum sergiliyor. Şu anda gerek kendisi gerek Dışişleri Bakanı, 'Biz bu işin üzerindeyiz, takipçisiyiz' dediler. Tabii bizden de Dışişleri Bakanımız Hakan Bey, aynı şekilde İbrahim Bey her ikisi de muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu sürecin, hatta Yaşar Paşamız da muhatabıyla görüşmek suretiyle bu sürecin lehe dönüştürülmesini inşallah temin edecekler" dedi.

'MUHALEFET DERS ALMALI'

Bütün liderlerin Türkiye'ye bakışının çok farklı olduğu ifade eden Erdoğan, "Türkiye'nin terörizmle mücadelesi NATO tarafından kabul görürken, bizim muhalefetimiz ne yazık ki teröristlerle yol yürümeye çalıştı. Feraset sahibi milletimiz teröristlerle kol kola yol yürünmeyeceğini, ortaklıklar kurulmayacağını anlattı. Umut ediyorum ki muhalefet bu dersi almıştır. Ülkemiz için en büyük risklerden birini de terör örgütleriyle bir araya gelen siyasi partiler oluşturdu. Bu ülke, 2023 seçimlerinde terör örgütlerinin güdümüne giren, onların çizdiği yol haritasını kullanan siyasileri gördü" diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞLARI MASAYA YATIRILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği süreciyle ilgili Türkiye'nin elde ettiği kazanımlar gündeme geldi. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin en önemli gündem maddelerinden bir diğeri de ekonomideki gelişmeler oldu. Emekli maaşlarındaki artışla ilgili değerlendirme yapan Erdoğan ve Bahçeli'nin, yeni dönemde ekonomik anlamda atılan adımları ve son alınan kararları masaya yatırdığı aktarıldı.