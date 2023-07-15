Başkan Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak

FETÖ'cü darbecilere karşı korumasının 251 vatan evladının canları ve kanları ile vatanı savunmasının üzerinden 7 yıl geçti. 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbe ihanetine karşı devlet millet el ele vererek tüm dünyaya örnek olan bir destan yazan Türkiye, aynı inanç ile Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını anacak.

AYNI RUH VE BİLİNÇLE

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümünde ülke genelinde ve yurt dışında geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu kapsamda vatandaşlar aynı ruh ve bilinç ile meydanlara akın edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı İstanbul Beylerbeyi stadyumu büyük coşkuya ve anma törenine tanık olacak.

RAHMET VE MİNNETLE ANILACAKLAR

15 Temmuz 2016'da ülkenin istiklaline ve istikbaline sahip çıkan halkın vatanına bayrağına yönelik hain saldırıya karşı milli birlik ruhuyla verdiği mücadele zaferle sonuçlandı.

Milli iradenin bu tarihi zaferinin üzerinden 7 yıl geçti. Bu kapsamda Türkiye'nin kahramanları bu yıl da rahmetle ve minnetle anılacak.

BEYOĞLUNDA DEV BULUŞMA

Sabah gazetesinin haberine göre; Beyoğlu stadyumunda milyonlarca vatanseverin bir araya geleceği anma etkinliğine Başkan Erdoğan da katılacak.

Tarihi buluşmada Türkiye, milli iradeye kast eden FETÖ'cü kalkışmaya karşı yeniden tek yürek olacak.

TBMM'DE DE ANMA ETKİNLİĞİ OLACAK

Gazi Meclis'te de anma etkinliği düzenlenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12.00'de darbe girişimi sırasında yaşananların fotoğraf sergisi ile film gösterimi yapılacak.Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 14.30'da anıt önünde çelenk bırakılacak, düzenlenecek anma etkinliği ile şehitler yad edilecek.

MEYDANLARA KOŞACAKLAR

Canı pahasına vatanı savunan aziz şehitler kabirleri başında anılacak, dualar edilecek. İradesine sahip çıkan millet yurdun dört bir yanında bu yıl da meydanlara akın edecek.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koordinasyonunda 81 ildeki camilerin tümünde aynı anda salalar okunacak.