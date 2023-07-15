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Çatışmanın izleri ilk günkü gibi taze

Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) üniforma giymiş teröristlerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunduğu Marmaris’teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi duruyor.

OSMAN AKÇA
Çatışmanın izleri ilk günkü gibi taze

Türkiye Cumhuriyeti ve seçilmiş hükümete karşı devletin emanet ettiği silahları vatanın öz evlatlarına doğrultan hain darbecilerin Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan polis Mehmet Çetin'in odası 7 yıldır korunuyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerlerce basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, kanlı gecenin izlerini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o geceki haliyle sürekli olarak korunuyor.

7 YILDIR KORUNUYOR

Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 7 yıl önceki gibi muhafaza edildi. Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi.

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