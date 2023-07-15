Dosta düşmana ders verdik

Türkiye tarihinde dönüm noktası olarak kabul edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Dayanışma Günü'nü idrak ederken, bu anlamlı günün, Türk milletinin demokrasiye olan inancını, millî birlik ve beraberlik ruhumuzu bir kez daha yücelttiğini vurgulamak istiyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinde, ülkemizin demokratik düzenine karşı gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi, Türk halkının cesareti ve kararlılığıyla başarısızlığa uğratıldı. Bu büyük direniş, aziz milletimizin demokrasiye olan bağlılığının en güçlü kanıtıdır. 15 Temmuz dost düşman herkese gösterdi ki; Türk milleti, özgürlük ve demokrasi için her türlü tehlikeye karşı dik duracak güce sahiptir.

DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE

2016'dan bu yana her 15 Temmuz'da olduğu gibi vatanseverlik, millî birlik ve beraberlik ruhuyla bir araya gelmeli, demokrasiye olan inancımızı pekiştirmeliyiz. Bu inanç, toplumumuzun her kesimini kucaklayacak, kardeşlik ve dayanışma içinde daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için emin adımlarla ilerlememizi sağlayacaktır. Ülkemiz, bu anlayışla, birlik ve beraberlik içinde büyüdüğü sürece hiçbir güç bizi yıkamayacak, hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecektir. Bu vesileyle tüm şehitlerimizin ruhları önünde saygıyla eğiliyor, kendilerini rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, İzmirli hemşehrilerimin ve necip milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Dayanışma Günü'nü kutluyor, demokrasimize, millî birliğimize ve beraberliğimize olan inancımı yineliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.