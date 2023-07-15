FETÖ’cü hainler cezasız kalmadı

Terörist başı Fethullah Gülen'in başını çektiği Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kalkıştığı hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olan veya örgütsel faaliyeti destekleyen 8 binin üzerinde askeri personel tarafından savaş uçakları dahil 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74 tank olmak üzere 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın silah kullanılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikaste teşebbüs edildi. TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere birçok stratejik merkez bombalanırken, kalkışmaya karşı koyan güvenlik görevlileri ile sokağa çıkıp direnen sivillere karşı halkın vergileriyle alınan devletin silahlı kuvvetlerine ait uçak, helikopter, tank ve silahlarla 4'ü asker, 63'ü polis, 185'i de sivil olmak üzere 252 kahramanımız şehit edildi. 15 Temmuz'daki hain darbe gecesinde 23'ü asker, 154'ü polis ve 2 bin 558'i sivil olmak üzere 2 bin 735 kahraman vatandaşımız da yaralandı ve gazi oldu.

DOSYA SAYISI 400'E ULAŞTI

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 58 ilde darbe yargılamaları yapılmış olup Türkiye genelinde başlangıçta 289 dava ile 4 ek dava olmak üzere toplam 293 fiili darbe davası görülmüştür. Mahkemelerce yapılan tefrikler, istinaf ve Yargıtay aşamalarındaki kısmi bozulmalar sonrasında dosya sayısı 400'ü aşmış durumdadır. Başlangıçta açılan fiili darbe davasının tamamı ilk derece mahkemelerinde karara bağlanmış, İstanbul ilinde açılan 4 ek dava ile tefrik ve bozma sonrası yargılamalar ise devam etmektedir. 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu adına konuşan avukat Mehmet Alagöz'den alınan bilgiye göre; 15 Temmuz hain darba girişimi sonrasında 58 ilde darbe yargılamaları yapılmış olup, Türkiye genelinde başlangıçta 289 dava ile 4 ek dava olmak üzere toplam 293 fiili darbe davası görüldü. Mahkemelerce tefrikleri, istinaf ve Yargıtay aşamalarındaki kısmi bozmalar sonrasında dosya sayısının 400'ü aştığı kaydedildi. Başlangıçta, İstanbul'da açılan 4 ek dava ile tefrik ve bozma sonrası yargılamaların ise devam ettiği öğrenildi.

YARGILAMALAR SÜRÜYOR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Atatürk Havalimanı Davası, Hava Harp Okulu Davası, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Davası'nın da yer aldığı pek çok davanın da Yargıtay tarafından onandığı, bir kısmı hakkında da bozma kararları verildiği kaydedildi. Davaların bir kısmının ise temyiz aşamasında olduğu vurgulandı. Şehitler Köprüsü, Atatürk Havalimanı, Sultanbeyli Gişeleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın işgalinin yer aldığı davalarda sanıklar hakkındaki dosyalar olmak üzere toplam 49 davanın ilk derece mahkemelerinde derdest olup yargılamalarının devam ettiği de bildirildi. İstanbul'da yargılanan 2 bin 423 sanıktan 382 sanık hakkında 'Ağırlaştırılmış Müebbet', 688 sanık hakkında 'Müebbet', 282 sanık hakkında 'Süreli hapis' cezası verilirken, 789 sanık hakkında beraat, 282 sanık hakkında da ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildi. Ankara'da darbenin merkez üssü olarak kullanılan Akıncı Üssü'nde gerçekleşen olaylarla ilgili Akıncı Üssü Davası, Sözde Yurtta Sulh Konseyi'nin yargılandığı Genelkurmay Çatı Davası, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Davası, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı Davası, Özel Kuvvetler Komutanlığı Davası, Etimesgut Zırhlı Birlikler Davası, EDOK Davası, Kara Harp Okulu Davası, Jandarma Okullar Komutanlığı Davası, Mamak 28'inci Mekanize Tugayı Davası ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Davası'nın da aralarında bulunduğu davalar ilk derece mahkemelerinde karara bağlandı Söz konusu davaların bazılarının da İstinaf aşamasından geçip, Yargıtay'da temyiz sürecinin devam ettiği kaydedildi. Ankara'da yargılanıp, hüküm alan 3 bin 460 sanıktan 927'sinin 'Ağırlaştırılmış Müebbet', 491'ine 'Müebbet', bin 36'sına 'Süreli Hapis' cezası verildiği vurgulanırken, 696 sanık hakkında beraat, 310 sanık için de ceza verilmesine yer olmadığına dair karar alındı. Fiili darbe yargılamalarının genel durumuna bakıldığında, toplam 293 fiili darbe davasından sonra açılan 4 dava ile tefrik ve bozma kararı verilen davaların ilk derece mahkemesinde derdest olup 289 dosyada karar verildiği öğrenildi. Bu davalardan 1'inin gerekçeli karar yazımı aşamasında, 4'ünün kanun yoluna başvurmaksızın kesinleştiği, 9'unun istinafta bozma sonrası ilk derece mahkemesince birleştirme kararı verildiği, 265'inin da Yargıtay aşamasında olduğu belirtildi. Yargıtay aşamasındaki davalardan 176'sı hakkında düzelterek onama kararı verildiği, 47 dava hakkında bozma-kısmen bozma kararı, 24 dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce incelemede beklediği, 13 dosyanın Yargıtay Savcılığı'nda, 5 dosyanın Yargıtay Dairesi'nce bazı eksikliklerden dolayı esasa ilişkin olmayan karar aşamasında olduğu belirtildi.

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNDE MÜEBBET HAPİS

CEZASI ALANLARIN MESLEK VE RÜTBELERİ İSE ŞÖYLE;

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALANLAR: 85 general, 1.116 subay, 266 astsubay, 56 uzman çavuş, 6 polis memuru, 12 er, 61 askeri öğrenci, 32 sivil kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALANLAR: 24 general, 536 subay, 181 astsubay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci, 2 sivil kişi müebbet hapis cezası aldı.

SÜRELİ HAPİS CEZASI ALANLAR: 26 general, 776 subay, 323 astsubay, 427 uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil kişi, 1 mülki amir değişken sürelerde hapis cezası aldı.

BERAAT ALANLAR: 24 general, 461 subay, 397 astsubay, 615 uzman çavuş, 32 polis memuru, 1.165 er, 154 askeri öğrenci, 22 sivil kişi beraat kararı aldı.