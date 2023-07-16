Başkan Erdoğan’dan Necmettin Öğretmen paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın hain saldırısında şehit düşen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı. Erdoğan, "Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı:

Ömrünün baharında, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum.

Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.