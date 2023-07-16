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Başkan Erdoğan’dan Necmettin Öğretmen paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ı andı. Erdoğan mesajında "Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan’dan Necmettin Öğretmen paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın hain saldırısında şehit düşen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı. Erdoğan, "Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı:

Ömrünün baharında, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum.

Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

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