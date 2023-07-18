Beşiktaş saldırısının firari sanığına 7 yıl sonra dava

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da yapılan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 47 kişinin şehit edildiği, 243 kişinin de yaralandığı terör saldırısından 7 yıl sonra yakalanan firari Aydın Ekici hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 47 maktul ve 263 şikayetçi yer aldı.

DEVLETİN BİRLİĞİNİ BOZMAK

İddianamede, sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Sanık Aydın Ekici'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, 7 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye yardım" suçundan 105 yıldan 210 yıla, 40 kez "kişinin yerine getirdiği kamu görevlisi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 600 yıldan 1200 yıla kadar, 35 kez "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 262 yıl 6 aydan 525 yıla kadar hapsi istendi.

ZİNCİRLEME PATLAYICI

Ekici hakkında ayrıca 209 kez "kişinin yerine getirdiği kamu görevlisi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 1567 yıl 6 aydan 3 bin 135 yıla "zincirleme şekilde patlayıcı madde kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarına ait mala zarar vermeye yardım" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 10 yıl 6 aya, "zincirleme şekilde patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermeye yardım" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 10 yıl 6 aya ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan 6 yıldan 12 yıla kadar olmak üzere toplamda 2 bin 551 yıl 6 aydan 5 bin 117 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da yapılan Beşiktaş- Bursaspor maçının ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen terör saldırısında 39'u emniyet mensubu 47 kişi şehit olmuş, 243 kişi de yaralanmıştı.