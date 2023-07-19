BAE’de önemli zirve: Başkan Erdoğan resmi törenle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüştü.

El Vatan Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAE'DE FLAŞ MESAJLAR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BAE'de verdiği mesajda, "İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız." dedi. Erdoğan, "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, Türkiye-BAE YDSK mekanizmasına vurgu yaparak, "Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz." mesajını verdi.

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti. Diğer yandan Başkan Erdoğan'a Al Nahyan tarafından Devlet Nişanı takdim edildi.

Al Nahyan ve Başkan Erdoğan daha sonra ise 30 Kasım-12 Aralık 2023 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesi (COP28) için hazırlanan bileklikler ile poz verdi.

Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Abu Dhabi'de, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti