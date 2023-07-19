Türkiye ile BAE arasında 50 milyar dolarlık anlaşma

Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı görüşmenin ardından iki ülke arasında 13 yeni belge imzalandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA 13 BELGE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalandı.

"YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY" KURULACAK

Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edecekleri bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata varıldı

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNE ÇIKARTILDI

Söz konusu Ortak Mutabakat'la birlikte Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'yle olan ilişkileri, stratejik ortaklık seviyesine çıkartıldı.

13 ALANDA İŞBİRLİĞİ

Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı.

ANLAŞMALARIN TOPLAM TUTARI 50 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolar.