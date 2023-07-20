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Haberler Gündem Başkan Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar görüştü

Başkan Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar görüştü

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan temaslarda bulunmak üzere gittiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüştü.

AA
Başkan Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Lefkoşa'da bulunan Concorde Hotel'deki baş başa görüşmesi sonrasında iki lider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nce Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Lefkoşa'daki baş başa görüşmesi sonrasında iki lider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nce Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

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