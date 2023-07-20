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Haberler Gündem Başkan Erdoğan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışı için KKTC'de!

Başkan Erdoğan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışı için KKTC'de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Başkan Erdoğan Yeni Ercan Havalimanı’nın açılışı için KKTC’de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hareket etti.

Erdoğan'ı, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'ndan BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan ile Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve diğer yetkililer uğurladı.

YENİ ERCAN AÇILIYOR

Başkan Erdoğan, Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gerçekleştiriliyor. Erdoğan, açılışın yapılacağı Yeni Ercan Havalimanı'na geldi.

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