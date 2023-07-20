Kıbrıs’ta tarihi gün tarihi açılış! Başkan Erdoğan’dan çarpıcı mesajlar

Son dakika... Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 49'uncu yıldönümü bugün Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışıyla taçlanacak. Test uçuşları başarıyla tamamlanan havalimanına ilk inişi Erdoğan'ın uçağı gerçekleştirdi. Özel uçakla saat 13.15'te Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan önmli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ercan Havalimanı'mızın yeni terminalinin ve pistinin açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kıbrıs Türkü'nün adadaki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum.

Yeni terminal, eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelmiştir.

Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası'nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır. Bu eser, Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır.

Uluslararası toplumu, (KKTC'ye yönelik) hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum.

Kıbrıs Adası'nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum.

TOPLAM 30 UÇAKLIK PARK ALANINA SAHİP

450 milyon euroya mal olan 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanına sahip olan yeni havalimanının yolcu giriş ve çıkış salonları, binanın genel yapısı modern mimarisiyle ön plana çıkıyor.

85 BİN METREKARELİK AÇIK VE KAPALI OTOPARK ALANI

Yeni havalimanı 128 bin metrekarelik terminal alanına ve toplam 85 bin metrekarelik açık ve kapalı otoparkına sahip. Yeni pist ise 3 bin 200 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde. Yeni havalimanının bagaj sistemi içerisinde entegre 4 adet patlayıcı tespit x-ray bulunuyor.

Giden yolcu katında 16 adet x-ray ve kapı tipi metal dedektör bulunan havalimanında ikisi körüklü 8 adet yolcu biniş köprüsü bulunuyor. Çevreyolu boyunca tamamen fiber ile döşenmiş ihbar sistemi (yaklaşık 16 kilometre) aynı zamanda bu ihbar sistemlerini takip eden güvenlik kameraları bulunuyor.

44 ADET PASAPORT KONTROL NOKTASI BULUNUYOR

Girişler, 4 sağda ve 4 solda olmak üzere x-ray cihazlarıyla sağlanacak. Ardından geçilecek alanda yolcuları 60 adet check-in noktası karşılayacak. Burada verilen bagajlar, elektronik sistemler ve güvenlik tarama cihazlarıyla el değmeden 15 metre aşağıya indirilecek, daha sonra uçağa güvenli bir şekilde taşınacak.

4.5 kilometrelik de bir bagaj ray hattına sahip olan terminalde hızlı geçişlerin sağlanması açısından giden yolcu için 24 adet, gelen yolcu için 20 olmak üzere 44 pasaport kontrol noktası, engelli ve özel geçişler yer alıyor. Güvenliğin sağlanması için servis araçları ve yolcu araçları ayrı bölmelerden alana giriş yapacak.