YKS sonuçları açıklandı! 2023 YKS sonuç sorgulama ekranı

17-18 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları ilan edildi. Adaylar sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

YKS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

TERCİH SÜRECİ 27 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.

YKS BİRİNCİSİ KİM, HANGİ ŞEHİRDEN?

TYT BİRİNCİSİ

Kocaeli -Zeynep Dila Kuyucu

AYT BİRİNCİLERİ

Sayısal: Kayseri

Eşit Ağırlık: İzmir

Sözel: Kayseri

YDT BİRİNCİLERİ

Almanca: İstanbul

Arapça: İstanbul

Fransızca: İstanbul

İngilizce: Kocaeli

Rusça: İstanbul

ÖSYM YKS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Başarının bir ekip işi olduğunu dile getiren Ersoy, başta adaylar olmak üzere, sürece katkı sunan tüm öğretmenleri ve eğitim camiasını, adayları sınava hazırlayan velileri ve ailelerini tebrik etti. Adayların başarılarının devamını dileyen Ersoy, adayların eğitimlerini en verimli şekilde tamamlayarak ülkeye faydalı vazifelerde bulunacağına dair inancının tam olduğunu kaydetti.

"SORU İPTALİ VE CEVAP SEÇENEĞİ DEĞİŞİKLİĞİ YOK"

Ersoy, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih sürecinin de başladığını belirterek, "2023-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylarımız öncelikle ilgi ve yeteneklerini dikkate almalı, tercih etmeyi düşündüğü bölümlerle ilgili meslekleri iyi araştırmalılar. Yayınlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını, tercih sürecinde profesyonel destek almalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS'ye başvuran aday sayısı itibarıyla rekor kırıldığını, 3 milyon 500 binin üzerinde adayın sınava başvurduğunu bildirerek, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.

SAYISAL ALANDA BİRİNCİLİĞİ İKİ ADAY PAYLAŞTI

Sınav alanlarına göre birincileri açıklayan Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Öncelikle Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanında başvuran aday sayımız, 3 milyon 527 bin 443'tür. Bu adaylar arasından Harun Durak, Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi-Niğde... Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran aday sayımız 2 milyon 573 bin 169'dur. Sayısal alanda iki kardeşimiz birinciliği paylaştı. Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi-Ankara, Namık Emre Acar, Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi-Konya. Eşit ağırlık alanında Emre Ekici, Süleyman Demirel Fen Lisesi-Afyonkarahisar, sözel alanda Ahmet Berk Takır, Kabataş Erkek Lisesi- İstanbul. Yabancı Dil Testi alanında başvuran aday sayımız 338 bin 9'dur. Bu alanda Almanca için Volkan Emre Eke, Atatürk Lisesi-İzmir, Arapça alanında Hüseyin Furkan Erdem, Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi-Konya, Fransızca alanında Emirhan Kılıç, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, ingilizce alanında Metin Furkan Amarat, Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi-İzmir, Rusça alanda Bengisu Akbaba, Özel Takev Anadolu Lisesi-İzmir."

"BİR MİLLETİN GÜCÜ; VATAN, MİLLET AŞKIYLA ÇALIŞAN GENÇLİĞİDİR"

Birincileri tebrik eden Ersoy, "Onlar bizim geleceğimiz. Biliyor ve inanıyoruz ki bir milletin ve devletin gücü, tankı, topu, silahı, teknolojisi değil bunun yanında en önemlisi büyük Türkiye ideali yolunda vatan, millet aşkıyla çalışan gençliğidir. Biz gençlerimize güveniyoruz. Onlar bizim yarınlarımızın teminatıdır. Sonuçların hayırlı olmasını diler, tercihlerinin puanlarına uygun, gönüllerinin dileyince olmasını temenni ederim. Sonuçların adaylarımıza, ailelerine, tüm millete hayırlı olmasını dilerim" değerlendirmesinde bulundu.