  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Vaniköy Camii belgeseli hazır

Vaniköy Camii belgeseli hazır

Vaniköy Camii belgeseli hazır
Tarihi Vaniköy Camii'nin, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ele alındığı belgeseli tamamlandı. Kalyon Vakfı'nın 'Geçmişe vefa, geleceğe değer' misyonu ile restorasyonunu üstlendiği Vaniköy Camii Belgeseli'nde; Yetkin Dikinciler'in anlatıcılığında ve ünlü tarihçiler Hayri Fehmi Yılmaz ile Saffet Emre Tonguç'tan kalem işi ustalarına, toplam 28 kişinin görüşleri ışığında restorasyon çalışmaları kayda alındı. Vedat Atasoy'un yönetmenliğini yaptığı belgesel, TRT Belgesel'de ekrana geldi. Ayrıca Kalyon Holding'in YouTube kanalından da izlenebilecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA