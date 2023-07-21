Vaniköy Camii belgeseli hazır

Tarihi Vaniköy Camii'nin, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ele alındığı belgeseli tamamlandı. Kalyon Vakfı'nın 'Geçmişe vefa, geleceğe değer' misyonu ile restorasyonunu üstlendiği Vaniköy Camii Belgeseli'nde; Yetkin Dikinciler'in anlatıcılığında ve ünlü tarihçiler Hayri Fehmi Yılmaz ile Saffet Emre Tonguç'tan kalem işi ustalarına, toplam 28 kişinin görüşleri ışığında restorasyon çalışmaları kayda alındı. Vedat Atasoy'un yönetmenliğini yaptığı belgesel, TRT Belgesel'de ekrana geldi. Ayrıca Kalyon Holding'in YouTube kanalından da izlenebilecek.