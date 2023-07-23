Kılıçdaroğlu partideki muhaliflere diş gösterdi

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından 'diş göstermek' deyiminin açıklaması şöyle: Güçlü olduğunu, kendine güvendiğini, saldırabileceğini davranışlarıyla belli etmek; tehdit etmeye hazırlık. CHP'de bugünkü olası 'pazar bombası'ndan önce bir başka bomba patladı. Sızan ZOOM toplantısını etik bulmadığını söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, partinin en üst karar organı MYK'ya CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın katılmaması gerektiğini CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e ilettiği konuşuluyor. Bu olay, 'Kılıçdaroğlu diş gösterdi' yorumuna yol açtı.

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK

CHP'de zoom krizi sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yapılan belediye başkanları toplantısında yüz yüze geldi. Sızan bilgilere göre, basına kapalı yapılan toplantı 'fırtına öncesi' sessizlik içinde geçti. 36 belediye başkanının katılmadığı (Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yurtdışındaymış) toplantıda Kemalciler ile Ekremciler arasında göze batan bir tartışmanın olmadığı, esas hesaplaşmanın bugün Parti Meclisi'nde gerçekleşeceği değerlendiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasında, zoom konusuna girmediği, daha çok yerel seçim hazırlıkları üzerinde durduğu, illerdeki hazırlıklara ilişkin belediye başkanlarından özet durum brifingi aldığı belirtiliyor. İmamoğlu'nun da konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun 'zoom toplantısını etik bulmuyorum' sözlerine karşılık savunma yapar gibi etik olmayan bir harekette bulunmadıklarını, partiyi iktidara getirmek için çalıştıklarını söylediği öğrenildi. Diğer belediye başkanlarının da ağırlıklı olarak yaptıklarını anlattıkları ve 2024 belediye seçimlerine yönelik düşüncelerini ifade ettikleri konuşuluyor. Ancak sadece 3 belediye başkanının konuşmasında 'değişim olması gerektiği' imasında bulunduğu belirtiliyor. Öte yandan belediye başkanlarının çoğunun maddi sıkıntılar nedeniyle dertli olduğu ifade ediliyor. Gizli zoom toplantısının sızmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, partinin üst yönetim organı MYK'yı acilen toplantıya çağırmış. Bu toplantıya Özgür Özel ve Gökhan Günaydın katılmamıştı.

MYK'da Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın Genel Başkan adına yaptıkları görevlerden istifaları istenmiş. Kılıçdaroğlu ise meselenin tırmanmaması için bir karar aldırmamıştı. Sızan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'na MYK'nın mevcut üyelerinden "güven sorunuyaşıyoruz" kaygıları iletildi. Ve, özellikle Ekremcilerin bayraktarı CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan rahatsız oldukları, "MYK toplantıları işlevini yitirebilir. Çünkü içimizden birileri MYK'da yaşanan tartışmaları, konuşmaları başka mecralara taşıyabilir" dedikleri öğrenildi. Gökhan Günaydın'ın MYK'lara katılmaması partideki gerilimi biraz olsun rahatlatabilir" dedikleri belirtiliyor.

MYK üyeleriyle yaptığı görüşmelerden sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP grup Başkanı Özgür Özel'le konuşarak bundan sonra yapılacak MYK toplantılarına CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın katılmamasını istediği belirtiliyor. CHP'de İmamoğlu'na en yakın isimlerin başında gelen Günaydın, İmamoğlu ile yapılan video toplantıda en öne çıkan isim. Değişim ekibinin video toplantısı sızdıktan sonra ise Kılıçdaroğlu parti meclisini toplama kararı aldı.

BÜYÜK KAPIŞMA BUGÜN

Bugün yapılacak parti meclisi toplantısında partideki Ekremci "değişimciler' ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yenilikçileri' arasında sert tartışmalar yaşanması bekleniyor. Ekremciler, görevden almaların "hukuksuz" olduğunda ısrar ediyorlar. Kemalci Parti Meclisi üyelerinin özel dosyaları Parti Meclisi'nde açacakları ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kritik pazar toplantısı öncesi çektiği TV programında ilçe ve il kongreleri sonrası Kasım başlarında olağan kurultay yapmak istediğini açıklamasının Ekremcilerin elindeki kartı alması olarak değerlendiriliyor. Yani Ekremcilerin olağanüstü kurultay planını bozma...

TOPLANTI ÖNCESİ GÖRÜNÜM

CHP'de Kılıçdaroğlu'nu savunanlar ve eleştirenler arasındaki dengeler değişiyor mu? Gizli zoom toplantısının sızdırılması 'değişim' tartışmalarında birçok önemli ismin tavrına dair daha net bir tablo ortaya çıkardı. Toplantıda görülen kimi isimlerin Kılıçdaroğlu'nun adamı olarak bilinirken, Kılıçdaroğlu'na muhalif bir tablo içinde yer alması dikkat çekti. Gizli zoom toplantısına kimler katılmıştı? Video, salı gecesi, "İşte yüzyılın ihaneti! Kılıçdaroğlu'na tarihi ihanet!" başlığı ile yayınlandı. Toplantıyı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiyordu. Toplantının tamamı değil (ki bu toplantının diğer kısımlarının, Kılıçdaroğlu'nun adamlarının elinde olduğu söyleniyor) en başındaki yaklaşık 14 dakikalık bölümü YouTube'a yüklenmiş. Bu bölümde katılımcılar arasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi (PM) üyeleri Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl ve İstanbul Milletvekili Engin Altay gibi isimlerin yer aldığı görülüyor. Toplantıda, videonun yüklenen bölümünde adı ekrandaki listede görülmeyen partililerin ise şu isimler olduğu konuşuluyor: Muharrem Erkek, Özgür Özel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi Hakkı Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç.

Toplantıdaki dikkat çekici isimler kimler? Toplantının katılımcılarının önemli bir bölümü, geçmişte Kılıçdaroğlu'nun yakınında yer almış isimler. Katılımcılardan Bülent Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010'da genel başkan seçilmesi sonrası onun en yakın kurmayları arasında yer almıştı. Son beş dönemdir milletvekili olan Tezcan, geçmişte genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü dahil çeşitli kritik görevlerde bulundu. Tezcan, seçimlerin ardından diğer Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleriyle birlikte Kılıçdaroğlu'na istifasını sundu. 2002'den bu yana yani son yedi dönemdir milletvekili olan Engin Altay ise 10 yıl boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkanvekilliğini yaptı. Onursal Adıgüzel de Kemal Kılıçdaroğlu'nun listeye koyduğu son üç dönemdir milletvekili.

ERKEK DE ORADAYDI

15 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu, seçim sürecini yönetemediği gerekçesiyle o dönem CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Adıgüzel'i görevden almıştı. Mayıs 2017'de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olan Selin Sayek Böke kısa süre sonra partideki görevlerinden istifa ettiğini açıklamış, 2018'deki CHP kurultayında muhalefette yer alarak İlhan Cihaner ile birlikte hareket etmiş, 2020'de ise MYK üyesi olup kenara çekilmiş ancak Kemal Kılıçdaroğlu tarafından genel sekreterliğe getirilmişti. Sürpriz isim Muharrem Erkek'in toplantıda bulunması da dikkat çekici bulunuyor. Son dört dönemdir milletvekili olan Erkek, geçmişte genel sekreter vekilliği ve MYK üyeliği yapmış bir isim.

FARKLI FORMÜL ARAYIŞI

Bir diğer dikkat çekici isim de PM üyesi Hakkı Süha Okay. Yıllardır hem meclis dışında hem de meclis çatısı altında, partide farklı sorumluluklar üstlenen Okay'ın geçmiş görevleri arasında grup başkanvekilliği ve genel başkan yardımcılığı da bulunuyor. Tekin Bingöl de uzun yıllardır CHP'de siyaset yapan, dört dönem milletvekilliği yapan ve geçmişte genel başkan yardımcılığı yapmış bir isim. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için onun adına görev yapmak üzere seçilmiş olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, potansiyel genel başkan adayı olarak oyun kuruyor. Özel ile İmamoğlu'nun iyi bir iletişiminin olduğunu ve farklı formülleri tartıştıklarını belirtiyor. Geçmiş dönemde üstlendiği birçok görevin ardından bugün grup başkanvekilliği görevini yürüten Günaydın ise son dönemde İmamoğlu ile birlikte hareket ettiği bilinen isimlerden.