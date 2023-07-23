Yangın talimatlarını veren teröriste nokta operasyonu

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan, Muğla, Mersin ve Hatay'da toplam 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına neden olan eylemlerin talimatını veren ve 'Yeşil' kategoride aranan PKK/ KCK-YPS'nin sözde Türkiye Sorumlusu 'Özgür Şoreş' kod adlı Özgür Alparslan'ı, Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

KAOS PLANLARI

MİT, 2019 yılı itibarıyla PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusunun Özgür Alparslan olduğunu tespit etti. Alparslan'ın, Türkiye'de sivil halkın günlük yaşamını sabote etmek ve kaos yaratmak amacıyla eylem planlamalarında bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan, Muğla, Mersin ve Hatay'da toplam 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına neden olan eylemlerin talimatını 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi kurucusu olarak verdiği ve eylemleri anlık olarak takip ettiği, MİT'in saha ajanları tarafından saptandı.

ADIM ADIM TAKİP

SAHA ajanları tarafından adım adım izlenen Alparslan'ın, Murat Karayılan'dan aldığı talimat doğrultusunda yeni bir eylem arayışında olduğu tespit edildi. Bu kapsamda Türkiye içerisine patlayıcı malzeme ve örgüt mensubu aktarmaya çalıştığı ve eylemi bizzat yönetmek istediği bilgisine ulaşıldı. Eylem gerçekleştirmek için Irak/Gare alanından ayrılan 'Özgür Şoreş' kod adlı Özgür Alparslan, nefes kesen takip sonrasında eylemlerde kullanacağı teröristlerle birlikte Irak'ta etkisiz hale getirildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE 5 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi.