Ayasofya’ya 3 yılda 21 milyon ziyaretçi

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açıldığı 3 yılda yaklaşık 21 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya'nın önünde zaman zaman yüzlerce metrelik kuyruklar oluşuyor. Caminin içi kalabalıklaştığında, girişler kapatılırken ziyaretçiler gruplar halinde içeriye alınıyor. Namaz vakitlerinde ise caminin ön bölümüne geçişe izin verilmiyor. Sabah namazıyla ziyarete açılan cami, yatsı namazının ardından kapanıyor.Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin imamı Bünyamin Topçuoğlu, "2022 yılı toplam ziyaretçi sayımız 13 milyon 600 bin. 2023 Ocak- Haziran itibariyle 6 milyon ziyaretçimiz var. Bu sayı giderek artıyor" ifadelerini kullandı.