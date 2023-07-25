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Ayasofya’da fetih ruhu ile sabah namazı

Ayasofya’da fetih ruhu ile sabah namazı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılışının üçüncü yıldönümü olan 24 Temmuz'da vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın çağrısıyla dün sabah namazında camiye akın etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sabah namazını kıldırdı.

ERBAŞ: EN ÖNEMLİ SEMBOL

Prof. Erbaş, "Ayasofya Fatih'in bize bir emaneti, İstanbul'un fethinin en önemli sembolü. Ama 86 yıl boyunca Ayasofya içinde ibadet edilen bir mekan olmadı. Büyüklerimiz bu hasretle yaşadılar. Biz inşallah ömrümüz boyunca büyüklerimizin ruhlarını şad etmeye gayret edeceğiz" dedi.

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