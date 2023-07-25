Başkan Erdoğan’dan Hakim ve Savcılar Kura Töreni’nde anayasa mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hakim ve Savcı adaylarımız mezun olduktan sonra zorlu bir adaylık dönemini başarıyla tamamladılar. Bugün kura çekerek görevlerine başlayacak olan 1102 hakim ve savcımızı tebrik ediyorum. Bugünki kura törenimizle birlikte hakim ve savcı sayımızı 23 binin üzerine çıkarıyoruz. Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın devrettiği adalet sancağını sizler temsil edeceksiniz.

Adalet hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için omuz omuza mücadele verdik. Hayata geçirdiğimiz her değişiklikle adalet standartlarımızı yükselttik. Adalet teşkilatımızın eski günlerini bilenler Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin takdirini daha net yapabiliyor. Buradan atılan adımları milletimize anlatmakta fayda görüyorum.

2002 yılında 9 bin 349 olan hakim savcı sayısını 24 bine çıkardık. Merdiven altlarından, adalet dağıtılan kötü mazaralara son verdik. Yüksek yargı organlarımızı göz dolduran hizmet binalarına kavuşturduk. Hataları asgariye indirecek, bölge, adliye ve idare mahkemelerini devreye aldık. Yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem de hızlandırdık. Vatandaşlarımıza anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı getirdik. Vatandaşlarımızın mesnetsiz ihbar ve şikayetler nedeniyle soruşturma geçirmemesi için lekelenmeme hakkını güçlendirdik. Birçok alanda yeni ihtisas alanı kurduk.

Hafta sonu nöbetçi noterlik uygulaması başlatarak, vatandaşlarımıza 7 gün hizmet sağladık. İnfaz koruma memurlarının yıpranma paylalarına kadar nice soruna çözüm bulduk. Adalet personeline nöbet ücreti imkanı sunduk. Hakim ve savcılarımızın özlük haklarında önemli iyileştirmeler yaptık.

6 Şubat'ta yaşadığımız deprem sonrasında adalet teşkilatımız organize oldu.

Depremde vefat eden 231 yargı çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

SİVİL ANAYASA MESAJI

Yapılanlar önemli ancak bizim nazarımızda yeterli değildir. Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının önündeki en büyük engel darbe ürünü mevcut anayasadır.

Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasası ile karşılamış olmayı açıkçası içimize sindiremiyoruz. Yargı alanında 2002'den beri yürüttüğümüz zorlu mücadeleyi inşallah sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. 28. yasama döneminde önceliklerimizin en başında Meclisimizin de takdiri ile Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır.