Depremzede öğrenciler kontenjanlarına yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, 'www.meb.gov.tr' internet adresinden açıkladı. Tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrenciden yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. DEPREMZEDE öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde; fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu. ADIYAMAN, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat tarihi itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 795 kontenjan açıldı. Bu kontenjanlar için tercihte bulunan bütün öğrenciler yerleştirildi.

ÇADIRDA HAZIRLANDI TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU

Elazığ'da 2 bin 500 rakımlı Akdağ'ın yaylasında ailesiyle birlikte hayvancılık yapan ve keçileri güderken kitabı elinden bırakmayan 14 yaşındaki Muhammet Halil Yazar, Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) 494 puan alarak Türkiye ikincisi oldu.

HEDEFİ CERRAHLIK

Büyük başarı elde eden Yazar, ailesini ve öğretmenlerini gururlandırdı. Sadece bir soruyu yanlış yapan ve birinciliği kaçıran Muhammet, yine elinde kitap hayvanların peşinde ders çalışmayı bırakmıyor. Yazar, "Biz de zaten bu hayatı ve zorluğu gördüğümüz için tek çaremiz okumaktır. 8 tane İstanbul bir Elazığ ve bir tane de Ankara'dan bir lise tercih ettim. Büyüdüğümde cerrah olmak istiyorum. Üniversite sınavında da böyle büyük bir başarı elde etmeyi planlıyorum" dedi.