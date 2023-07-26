Tayyare Binbaşı Fazıl Bey’in cenaze görüntülerine ulaşıldı

İzmirli araştırmacı Bedri Cumhur Doğu, 27 Ocak 1923 tarihinde öğrencisi Emin Bey ile çıktığı eğitim uçuşunda geçirdiği kazada şehit olan Milli Mücadele kahramanı Şehit Tayyare Binbaşı Fazıl Bey'in cenaze töreni görüntülerini ortaya çıkardı. 1,5 dakikalık görüntüde Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda görev yapan, Milli Mücadele sonrası İzmir'de kurulan Tayyare Mektebi'nde pilotlar yetiştiren Binbaşı Fazıl Bey ve öğrencisinin cenazesinde, din adamlarının ve cenazelerin top arabasıyla geçişi yer alıyor.

"İZMİR İÇİN BÜYÜK ŞEREF"

Fazıl Bey, öğrencisi Emin Bey ile birlikte şehit oldu, Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedildi. Doğu, "Bu araştırmalar sırasında Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivinde yaklaşık 1,5 dakikalık bir görüntüyle karşılaştık. Bu görüntü, Binbaşı Fazıl Bey ve öğrencisi deniz astsubayı Emin Bey'in şehadeti sonrasındaki cenaze merasimini gösteriyor. Bunlar daha önce yayınlanmamıştı, bunları tespit ettik. Uçağının kanatları ve pervanesini taşıyan askerler olduğunu görüyoruz. Bu arada arka tarafta kıdemli askerler arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olabileceğini düşünüyoruz. Binbaşı Fazıl Bey'in cenazesine katıldığını çeşitli kaynaklar aktarmaktadır. Daha sonra ise defin işlemine geçiliyor. Burada çeşitli din adamlarının defin sırasında bulunduklarını görüyoruz. Defin sırasında mezarının başında Kazım Karabekir Paşa var. Hemen yanında bir din adamı cenaze duasını yaptırdığı ve sonrasında Gazi Paşanın yaveri Salih Bozok'un bir konuşma gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu görüntüler sayesinde şehadetinin 100'üncü yıl dönümü sebebi ile ruhunun şad olmasını diliyorum. Böyle bir kahramanın Kadifekale Şehitliği'nde yatmasının İzmir için çok büyük bir şeref olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.