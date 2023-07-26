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Haberler Gündem Usta oyuncu Yılmaz Gruda yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Yılmaz Gruda yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Yılmaz Gruda yaşamını yitirdi
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan usta sanatçı Yılmaz Gruda, hayatını kaybetti. 94 yaşındaki Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Acı haberi Gruda'nın menajeri Tümay Özokur, sosyal medya hesabından paylaştığı, "Sektörün tüm vefasızlıklarını da alıp götürseydin keşke. Seni çok sevdim ve iyi ki tanıdım. Nur içinde uyu akrabam" mesajıyla duyurdu. 1930 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yılmaz Gruda, geçtiğimiz 13 Temmuz günü kaldığı huzurevinde kızı ve sevenleriyle birlikte 94. yaşını kutlamıştı.
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