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Haberler Gündem YKS 2023 tercihleri başladı! ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu

YKS 2023 tercihleri başladı! ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu

Milyonlarca adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. YKS tercihleri için geri sayım sürerken, ÖSYM bugün saat 11.00'de bir duyuru yaptı. YKS 2023 tercihleri resmen başladı. Peki YKS tercihleri nereden ve nasıl yapılır? Tercihlerin son günü ne zaman? ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu...

YKS 2023 tercihleri başladı Yüz binlerce aday ÖSYM'nin duyurusu ile resmi siteye akın etti. İşte konuya dair bilgiler...

YKS 2023 tercihleri başladı! Tercihlerde son gün ne zaman?

YKS 2023 TERCİHLERİ BAŞLADI

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayacaktır.

YKS 2023 tercihleri başladı! Tercihlerde son gün ne zaman?

Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır.

YKS TERCİH İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ...

YKS 2023 tercihleri başladı! Tercihlerde son gün ne zaman?

Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir." denildi.

YKS 2023 tercihleri başladı! Tercihlerde son gün ne zaman?

Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

YKS 2023 tercihleri başladı! Tercihlerde son gün ne zaman?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (27 Temmuz 2023)

YKS 2023 tercihleri başladı! Tercihlerde son gün ne zaman?

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

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