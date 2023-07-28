“Türkiye Yüzyılı’nı milli hedef kabul edeceğiz”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'nin Çan ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla "66. Yıl Seramik Bayramı" etkinliğine katıldı.

BAŞARI ÖYKÜSÜ

KURTULMUŞ konuşmasında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak, "Türkiye Yüzyılı hedefini sadece bir siyasi partinin ya da sadece bir siyasi programın hedefi değil, 85 milyonun ortak milli hedefi olarak kabul edeceğiz" dedi. Türkiye'nin, yerli uçağının motorunu üretme kapasitesine de geldiğine dikkati çeken Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ÜZÜLEREK ifade etmek gerekirse Türkiye'nin sanayi tarihi aynı zamanda Türkiye'nin ihanet tarihidir. Türkiye'nin sanayileşme sürecinde özel sektör ne zaman ileriye doğru bir atılım yaptıysa maalesef birtakım harici ve dahili bedhahlar tarafından yolu kesilmiştir. Vecihi Hürkuş'u, Nuri Killigil'i, Nuri Demirağ'ı rahmetle anıyoruz. Devrim arabalarının serüvenlerini çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Allah'a çok şükür milletin iradesi, vesayet güçlerini her alanda yendiği gibi her dönemde de bu vesayet odaklarının sanayileşmenin önünü kesmesinin önüne geçmiş ve Türkiye bugün olağanüstü yüksek bir seviyeye gelmiştir."

BİLİM, SANAT VE TEKNOLOJİDE GELİŞMİŞLİK

TÜRKİYE Yüzyılı'nın yüksek teknolojide, sanayide, ARGE'de, eğitimde, bilimde, sanatta ve özellikle uluslararası ilişkilerde güçlü bir Türkiye'nin yüzyılı olacağını belirten Kurtulmuş, Çanakkale'de 108 yıl önce dünyanın en destansı kurtuluş mücadelelerinden birinin verildiğini anımsatarak, Çanakkale'nin diriliş destanının yazıldığı kutsal bir şehir olduğunu vurguladı.