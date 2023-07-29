MİT’ten Sincar’da nokta operasyon

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla PKK/KCK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de gençleri silah zoruyla örgüte alan ve güvenlik güçlerine karşı düzenlenen eylemlerin talimatını alan 'Zagros Çekdar' kod adlı Osman'ın, 2018'de Suriye'den Irak'a geçtiğini tespit etti.

YAKIN MARKAJA ALDI

MİT'İN saha ajanları, örgütün Sincar eyalet sorumluları arasında bulunan Osman'ın, MİT operasyonları nedeniyle Sincar'da güç kaybı yaşayan örgüte destek olmak için görevlendirildiğini öğrendi. Yerdeki unsurlarını harekete geçiren MİT, Osman'ı yakın markaja aldı. Hanesor ve Kerse'deki teröristlerin, Osman'ın sorumluluğunu yürüttüğü Serhat Tugayı'na bağlı olduğunu tespit eden MİT, yerel halkı güç kullanarak sindirmeye çalışan teröristi hassas bir şekilde takip etti. Terör örgütü mensubu Mesut Celal Osman, MİT'in bölgedeki saha ajanlarına karşı alınacak tedbirlerin görüşüleceği toplantıya gittiği sırada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyona etkisiz hale getirildi.

GRİ KATEGORİDE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

BİTLİS'İN Hizan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, gri kategoride aranan ve 10 jandarmanın şehit edildiği eyleme katıldığı tespit edilen Güven Özcan adlı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. 10 kahramanımızın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerle temas sağlandı ve operasyon devam ediyor. Bakanlığımızın; Terör Arananlar listesinde gri kategoride yer alan Redur Siser kod adlı Güven Özcan adlı terörist, etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" açıklamasında bulundu.