Savunma sanayiinde gücümüze güç kattık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. İDEF'in bu yıl sektöre damga vurduğunu açıklayan Başkan Erdoğan, "Dünyanın 81 farklı ülkesi ile birlikte NATO, Afrika Birliği ve Türk Amerikan İş Konseyi'nden katılım oldu" dedi. Öte yandan savunma sanaİş yi alanında ihracat beklentilerini de açıklayan Başkan Erdoğan, yıl sonunda 6 milyar dolarlık gelir hedeflediklerini belirtti.

SEKTÖRE DAMGA VURDU

"16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'in kapanışında sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum" diyen Başkan Erdoğan, "Fuara katılmak üzere Türkiye'yi ve güzel İstanbul'umuzu teşrif eden tüm misafirlerimize tekrar hoşgeldiniz diyorum. Milli Savunma Bakanlığı'mızı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nı ve Savunma Sanayii Başkanlığı'mızı yoğun bir hazırlık sürecinden sonra fuarımızı başarıyla düzenledikleri için ayrıca tebrik ediyorum. Fuara katılan firmalara ve fuarda gerçekleştirilen etkinliklere destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza ise özellikle teşekkür ediyorum" dedi. Kamu-özel sektör arasındaki yakın işbirliğinin önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Fuarımıza bu sene ilgi oldukça yüksek. Dünyanın 81 farklı ülkesi ile birlikte NATO, Afrika Birliği ve Türk Amerikan İş Konseyi'nden katılım oldu. Türk Savunma Sanayii'nin adeta görücüye çıktığı fuar süresince farklı kategorilerde 200'e yakın sistem ve alt sistemin tanıtımı yapıldı. İş bağlantıları açısından da hamdolsun oldukça verimli geçti" dedi.

'PROJELERE HIZ VERECEĞİZ'

IDEF'in başarı çıtasını daha da yükseltmesinden memnuniyet duyduklarını da dile getiren Başkan Erdoğan, "Fuarın ülkemize ve sektörümüze yakışır şekilde icrasına destek veren hiçbir kardeşimi gözardı edemeyiz. Ürün yelpazemizle birlikte rekabet gücümüzü de artıracağız" dedi.

"Buradaki tüm firmalarımızın adeta bir akıncı ruhu ile işine ve projesine dört elle sarılmasını bekliyorum. Yalan tüccarlarına ve şeamet tellallarına asla kulak asmayacağız" diyen Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Hedeflerimize odaklanarak bir sonraki IDEF'i her bakımdan sektörümüz açısından yeni bir sıçrama tahtası haline getireceğiz. Bunları söylerken kesinlikle hamaset yapmıyoruz. Son 21 yılda başardıklarımıza bakarak böyle iddialı konuşuyoruz. Savunma sanayii alanında katettiğimiz mesafe bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin müjdecisidir. Ülkemizi takip edenler son 21 yılda Türkiye'nin özellikle savunma sanayii alanında yazdığı başarı hikayesinin en yakın şahididir. Kurumlarımız, firmalarımız ve vatandaşlarımız ise bu hikayenin aktörleri olarak sürece tanıklık ettiler."

2025'TE ENVANTERE GİRECEK

2023'ÜN ilk yarısında savunma ihracatımızın 2 milyar doları aştığını anlatan Başkan Erdoğan, "Sene sonunda 6 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var" dedi ve ekledi: "Sene başından bu yana yeni Altay tankımızı, TCG Anadolu'yu, Kaan'ı Hürjet ve Atak2'yi, hava kara ve denizde tarihi nitelikte birçok projemizi devreye aldık. Kaan'ı yıl sonunda havada da göreceğiz. TCG Anadolu ile ilgili, onun inşallah bir üst segmentini yapcağız. Daha bir üst segmentini yapmadan siparişler almaya başladık. Hürjet'in de 2025 yılında envantere girmesini planlıyoruz. Ülkemizin savunma gibi zor bir alanda yazdığı başarı hikayesi dünyadaki diğer devletlere de ilham kaynağı oluyor."

2 BİN 500 FİRMA FAALİYETTE

TÜRKİYE'NİN son 21 yılda çok büyük engellerle karşılaştığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Haksız ve hukuksuz kısıtlamaların muhatabı olduk. Çifte standardın, adaletsizliğin daniskasını yaşadık. Ama bunlar karşısında yılmadık, pes etmedik, yolumuzdan asla dönmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Her zaman şu inançta olduk, korkaklar zafer anıtı dikemez. İnanmış yüreklere kimse set çekemez. Azmin ve gayretin önünde hiçbir güç duramaz, iman varsa, irade varsa Allah'ın izniyle imkan da vardır. Hamdolsun 21 sene önce hayali dahi kurulamayan nice başarıya nice zafere bugün gururla imza attık. 2002'de savunma sektöründe sadece 57 firmamız faaliyet gösteriyorken, bugün bu sayı ne oldu biliyor musunuz? 2 bin 500."