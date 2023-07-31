Deniz kaplumbağalarını besleyene 244 bin lira ceza!

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü, nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarını besleyenlere ve ekosistemi kirletenlere 244 bin 315 lira para cezası verileceğini duyurdu. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türleri belirtmek için oluşturduğu kırmızı listede yer alan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından biri de Türkiye sahilleri. Her yıl yaz ayları başında yumurtalarını yuvalarına bırakan deniz kaplumbağalarının ilerleyen süreçte dünyaya gelen yavruları, yaz boyunca yuvalardan çıkıp, denizle buluşuyor. Ancak bu süreçte deniz kaplumbağalarının sayısı, karşılaştıkları birçok olumsuzluk nedeniyle günden güne azalıyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz kaplumbağalarının beslenmesinin hayvanın doğasına aykırı olduğunu söyledi.

"YİYECEK BULAMAZ"

Prof. Dr. Gökoğlu, "Zaman zaman sosyal medyada görüyoruz. Hayvan yumurta bırakmaya çıkıyor ancak vatandaşlar tarafından ışık tutulup, video çekimi yapılıyor. Bu çok yanlış. Diğer bir durum ise hayvanın elle beslenmesi. Bu hayvanın doğasına aykırı. Hayvanı bu şekilde alıştırırsak, ileride yiyecek bile bulamaz. Bu şekilde onun beslenmesini saptırmış oluyorsunuz. Yiyecek vermediğiniz anda da denizdeki insanlara yanaşıp, zarar verebilir. Yiyecek verildiği için teknelere yanaşmaya başlarsa da zarar görebilir" dedi.