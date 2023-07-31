LGS 1.nakil sonucu 2023 sorgulama! LGS nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 2023 LGS tercih sonuçları 24 Temmuz tarihinde ilan edildi. MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS lise yerleştirmelerinde açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak. LGS 1. nakil için tercihleri 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. MEB takvimine göre bugün açıklanacağı ifade edilen sonuçlar ile adaylar yerleştiği okulu öğrenebilecek. Yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

LGS 1. TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI...

LGS 1. TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2023 LGS 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını ilan etmişti, şimdi ise ek tercihler ve nakil süreci gündemde. 1. tercih yerleştirme sonuçları ardından herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, 2. yerleştirme döneminde süreci sürdürüecek. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilecek.

LGS 2. TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek. 08 - 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.