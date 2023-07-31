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Yolcu otobüsü şarampole devrildi

Yolcu otobüsü şarampole devrildi

Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Tunç, Kars'ta meydana gelen kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bursa- Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait yolcu otobüsü, Erzurum- Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi hayatını kaybetti, 23 vatandaş yaralandı. Durumu ağır olan bir yaralı, ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, "Kars'ta meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Kaza ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

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