Yunusemre HEM’de kurslara yoğun ilgi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim sezonunda Hayat Boyu Öğrenme kapsamında açılan 2 bin 700 kurs programından, 42 bin 500 vatandaş yararlandı. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, "Bünyemizde 16 kadrolu öğretmenimiz bulunuyor. Ayrıca 450 usta öğretici, 18 emekli eğitimci, 152 kurs öğretmeni yer alıyor. Bu kadromuzla 200 çeşit kurum üzerinden 2 bin 700 kurs açtık. Bu kurslarımıza katılım gösteren 42 bin 500 vatandaşımız katıldıkları kurslarla ilgili katılım belgelerine kavuştular" dedi.

EL SANATLARINDAN PİLATESE

Ayşen Oğuz, "En çok ilgi gören kurslarımız arasında ise hijyen, ilk yardım, İngilizce, okuma yazma, futbol, voleybol, basketbol, pilates, zeka oyunları, oyun odası kursları, dikiş ve el sanatlarının yanı sıra Kuran-ı Kerim yer alıyor" diye konuştu. Oğuz, "Merkez olarak sadece kurslara yönelik çalışmalarımız yok. Manisalıları Türk Sanat Müziği ve Türk Halk müziği konserlerimizle buluşturduk. Deprem bölgesine uyku tulumu, kıyafet, gıda yardımları, yetiştirme yurdundaki çocuklarımıza kıyafet desteğinde bulunduk" ifadesini kullandı.