‘Bölgesel huzur için kapsamlı barış şart’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Başdanışman Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın da hazır bulunduğu kabulde, Bakan Bayramov'a, Türkiye-Azerbaycan ticaret hacmini hedeflenen 15 milyar dolara çıkarmaya yönelik çabaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

ENERJİ İŞBİRLİĞİ

Enerji ve ulaştırmada birlikte hareket etmenin ve tam iş birliği içinde bulunmanın iki ülkenin menfaatine olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, Trans-Hazar ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun önemine işaret ederek bu yolları daha verimli kullanmak gerektiğini vurguladı.

KAPSAMLI BARIŞ ANLAŞMASI

Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine dair normalleşme sürecinin de ele alındığı kabulde, Başkan Erdoğan, Zengezur Koridoru'nun ivedilikle açılması ve kapsamlı barış anlaşmasının bir an önce hayata geçmesinin normalleşme süreci için önemli olduğuna dikkati çekti.