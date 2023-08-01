‘Provokasyonun sürmesi şüpheli’

Erdoğan'ın kabulünden önce Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşme gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyonlara ilişkin "Esas itibarıyla bu sorunun ortaya çıkardığı potansiyel zararları ve tehditleri görmeye başladıklarını anlıyoruz. İsveç Başbakanı'nın yazılı açıklamasında '2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra en ciddi güvenlik durumunu yaşıyoruz' ifadesini kullanıyor ki bu önemli. Kendi ülkenizde bu kadar hassas konuda provokasyon yapılmasına izin vermeniz ve kendi kurduğunuz sistemin ve organlarının bunu engelleyememesi aslında bir devletin kurumlarıyla beraber varoluşuyla ilgili birtakım soru işaretlerini beraberinde getiriyor" dedi.

'EGEMENLİK HAKKI'

Bakan Fidan, "Azerbaycan- Ermenistan sürecine ilişkin uluslararası taraflara çağrıda bulunuyorum. Taraflar arasında ayrımcılık yapmayın, barışı destekleyin, destek yerine köstek olmayın. Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasından geçiyor. Bunun için Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip" dedi. Laçin yolunun Azerbaycan toprağı olduğunu söyleyen Fidan, "Dolayısıyla Azerbaycan, hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır ve almak da en büyük egemenlik haklarından biridir. Bütün bu değerlendirmelere baktığımızda Azerbaycan'ın bu konuda eleştirilmesinin haklı bir zemini olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.