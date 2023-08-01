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Seyahatsever gençler, Aydın’ı keşfediyor

KAZIM YÖRÜKCE
Seyahatsever gençler, Aydın’ı keşfediyor
Seyahatsever Projesi çerçevesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlarda ücretsiz konaklayan gençler, Aydın'ı keşfediyor. Gençlerin, yaz aylarını etkin bir şekilde hareket halinde geçirmeleri hedefiyle hayata geçirilen proje, 10 Temmuz - 27 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak. Projenin gençler için çok anlamlı ve güzel bir proje olduğunu vurgulayan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ederek "Seyahatsever sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirdik ve Aydın'a geldik. Söke'deki öğrenci yurdu ise çok güzel ve özenle hazırlanmış bir şekilde karşıladı bizi. Aydın gibi turistik, güzel, denizi berrak bir şehri görmemizi sağlayan herkese çok teşekkür ederiz" dediler.
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