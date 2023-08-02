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20 üniversitenin rektörleri değişti

20 üniversitenin rektörleri değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ataması yapılan 20 rektör ve üniversitelerin isimleri şöyle: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mehmet Kelleş; Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Alpay Arıbaş; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı; Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu; Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Yılmaz Can; Hitit Üniversitesi Rektör- Rektörlüğü'ne, Rektörlülüğü'ne, Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; İstanbul Üniverğü'ne, Rektörlüğü'ne, Rektörsitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar; Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Fatih sitesi Kırışık; Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil; Koç Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Metin Sitti; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof Dr. Süleyman Kızıltoprak; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Rana Kibar; Ordu Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Orhan Baş; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Kemalettin Aydın; Sinop Üniversi- Rektörlüğü'ne, Rektesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Şakir Taşdemir; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mehmet tesi Saltan; Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Evren Yaşar. Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.
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