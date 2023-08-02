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Haberler Gündem YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS tercih sonucu

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS tercih sonucu

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci tercihlerini yapmaya başladı. Devam eden tercih işlemlerinin yanı sıra 2023 YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından ne zamn açıklanacağı merak konusu haline geldi. Peki 2023 üniversite (YKS) tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2023 YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak? İşte detaylar...

2023 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 27 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından başlatılan üniversite tercih işlemlerinin ardından merak ediliyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS tercih sonucu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 YKS takvimi sonrasında, tercih işlemlerinin sona ereceği ve açıklanacağı tarih belli oldu.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS tercih sonucu

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS tercih sonucu

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS tercih sonucu

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS tercih sonucu

Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

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