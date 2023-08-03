Vatandaş isyanda

Bodrum'da yaşanan su kesintisi vatandaşı mağdur etti. Belediyenin sorunu çözmesi gerekirken Muhtar Coşkun Ünlü, kendisine ait 28 tonluk tankerle cadde ve sokaklarda mahalleliye su dağıtmaya başladı. İsyan eden vatandaşlar ise 'Çocuklar sokakta oynayıp, eve geldiklerinde ellerini, yüzlerini yıkayacak su bulamıyor. Susuz kaldık' dedi.

'DÜZGÜN HİZMET YOK'

Kesintilerden dolayı mağdur olduklarını ve mahalleliye tankerle taşıdığı su ile yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü, "Burada hizmet yok. Muğla Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili ciddi anlamda sıkıntımız var. Belde belediyelerin geri gelmesi gerekiyor. İnsanların cenazesi var, hastası var yardımcı oluyorum. Sağlık her şeyden önemli, her gün bu problem var. Çözümü belediye bulmalı, vatandaş değil" şeklinde konuştu.

'HANGİ ÇAĞDAYIZ?'

Çocuğunun susuzluktan dolayı enfeksiyon kaptığını söyleyen mahalleliden hemşire Tuğçe Egem "Çocuğumu tedavi edemedim, burada 15 gün susuz kaldım. Gören 'Depolarınız var, su doldurun' diyor. Gelmeyen suyla hangi depo dolacak? Köpeğim bile tankerden su içiyor. Hangi çağda yaşıyoruz? Çocuklar ellerini, yüzlerini yıkayacak su bulamıyor. Bu sıcaklarda susuz kalıyoruz, terliyoruz" ifadelerini kullandı. Cavit Baş da klima suyuyla çiçeklerini suladığına ve pet şişelerle başka yerlerden su getirmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti.