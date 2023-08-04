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Haberler Gündem 2023 MEB BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sonuç ekranı

2023 MEB BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sonuç ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bursluluk sınav sonuçları açıklandı. 15 Mayıs 2023 – 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında bireysel değerlendirme sınavı (BİLSEM) mülakatlarına giren öğrenciler ise sonuçlarını merak etmeye başladı. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakat sonuçları nereden öğrenilir? İşte BİLSEM 2023 sonuç sorgulama ekranı...

BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı için geri sayım başladı. 2023 BİLSEM mülakat sonuçları, çocukları bireysel değerlendirme aşamasına giren vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sürecinde bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs tarihinde başladı. Yapılan değerlendirme sonrası kayıt hakkı kazanan öğrencilerin BİLSEM mülakat sonuçları ilan edilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 07 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, BİLSEM mülakat sonuçları hakkında detaylı bilgiler...

2023 MEB BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sonuç ekranı

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacağı ile gündemde yer alıyor. BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs'ta başladı ve 28 Temmuz tarihine kadar devam etti. Adaylar bu aşamanın ardından kayıt hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenecekler.

2023 MEB BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sonuç ekranı

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuçların öğle saatlerine kadar açıklanması bekleniyor.

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 07 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

2023 MEB BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sonuç ekranı

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM' kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 14-31 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar.

MEB BİLSEM SONUÇ EKRANI...

2023 MEB BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sonuç ekranı

İTİRAZ NASIL YAPILACAK?

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından"İtiraz Başvuru Formu" doldurularak il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

İtirazlar il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilecektir.

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