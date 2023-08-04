2023 MEB BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sonuç ekranı

BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı için geri sayım başladı. 2023 BİLSEM mülakat sonuçları, çocukları bireysel değerlendirme aşamasına giren vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sürecinde bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs tarihinde başladı. Yapılan değerlendirme sonrası kayıt hakkı kazanan öğrencilerin BİLSEM mülakat sonuçları ilan edilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 07 Ağustos ve 11 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, BİLSEM mülakat sonuçları hakkında detaylı bilgiler...