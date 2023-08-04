Başkan Erdoğan, Putin’i döndürebilecek tek lider

RUSYA-UKRAYNA savaşı nedeniyle gıda krizi riskinin ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulan Tahıl Koridoru anlaşmasında Rusya'nın çekilmesiyle, Türkiye yine umut kapısı oldu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Başkan Erdoğan', Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na döndürebilecek tek lider" dedi.

RUSYA'NIN anlaşmayı durdurduğunu anımsatan Kuleba, Ukrayna'nın Türkiye ile Putin'in bu anlaşmaya dönmesi konusunda etkileşimde olduğunu ifade etti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

BLINKEN'DEN TEŞEKKÜR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, BM Güvenlik Konseyi toplantısında verdiği açıklamada, Rusya'nın Karadeniz'i şantaj aracı olarak kullanmasını eleştirdi. Blinken ayrıca, Türkiye ve diğer aktörlere Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı tekrar hayata geçirmek için yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.