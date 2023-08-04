Çalışanları greve gitti 15 mahalle susuz kaldı

Denizli'nin Baklan ilçesinde Toprak Sulama Birliği'nde çalışan görevliler, aldıkları maaşın yetersiz olması ve yaşanan taşeron sorununu gerekçe göstererek çalışmama kararı aldı. Sulama pompasını durduran çalışanlar, sulama birliğinin önünde grev yaparken, 3 ilçeye bağlı 15 mahalle susuz kaldı. Toplam 100'e yakın görevlinin iş bıraktığı grev ile ilgili Baklan Sulama Birliği personelince yapılan açıklamada "Asgari ücret alıyoruz ama geçinemiyoruz. Taşeronlar 3 ay çalışıyor ve geri kalan aylarda işsiz kalıyor. Bizler hem maaşımızın düzeltilmesini hem de çalışma şartlarının tekrardan yapılmasını istiyoruz" açıklamasında bulundular.